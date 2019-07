Francesca De André nella bufera: "Troppo Photoshop"

Dopo essere stata l'indiscussa protagonista al Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Francesca De André è tornata al centro del gossip. Questa volta l'ex gieffina fa parlare di sé per le molteplici critiche giunte dagli hater sul suo profilo ufficiale Instagram.

La nuova fiamma di Gennaro Lillio ha pubblicato un post contenente una foto con un messaggio chiaramente destinato ai suoi hater. Ma a quanto pare non ha ottenuto l'effetto sperato: "Quando so bene quello che valgo, gli altri possono pensare di me quello che vogliono".

Alle parole provocatorie riportate dalla figlia di Cristiano De André, sono infatti seguite molte critiche da parte degli internauti. “Sembri plastificata” , si legge sotto l'ultimo post dell'ex gieffina. E ancora: “Troppo Photoshop, stai meglio al naturale”; “Ma chi ti segue!”; “Gli altri non ti pensano proprio”. Insomma, la guerra tra la De André e i suoi hater sembra non essere finita.

Francesca De André dopo il Grande Fratello

Recentemente, era circolato un rumor che vedeva Francesca De André in procinto di partecipare, in coppia con Gennaro Lillio, alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Un'indiscrezione quest'ultima che è stata categoricamente smentita dall'ufficio stampa di Maria De Filippi su Instagram, Betty Soldati: “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De André e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV. #solofakenews #appenasiamoprontiannunciamolecoppie”.