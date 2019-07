Dal Gf a Temptation Island? Francesca De André e Gennaro Lillio si rilassano a Capri

Dopo essere diventati gli indiscussi protagonisti della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, Gennaro Lillio e Francesca De André sono tornati al centro del gossip, questa volta per aver dimostrato sui social di essere in vacanza insieme. Subito dopo la fine del gioco della casa più spiata d'Italia, in molti si erano detti pronti a scommettere che, tra i due ex coinquilini al GF16, la frequentazione sarebbe terminata molto presto e invece l'intesa per la coppia di ex gieffini sembra procedere a gonfie vele.

O almeno questo è quanto trapela da alcune Instagram stories condivise dall'account ufficiale di Francesca De André, che immortalano la figlia di Cristiano De André mentre si concede del sano relax in barca con il suo compagno, godendosi la bellezza naturale della suggestiva isola di Capri. I due hanno deciso di fare insieme una vacanza in piena estate e sembrano essere tra loro molto complici, in barba a tutti i rumor che li vedevano in procinto di chiudere loro relazione.

Dopo il Grande Fratello la coppia potrebbe approdare a Temptation Island Vip

"Ciao amore, come stai oggi?", chiede Gennaro alla sua Francesca in un video condiviso dall'ex gieffina.

I due neo-piccioncini potrebbero sbarcare, tuttavia, all'isola delle tentazioni, la Sardegna, dove sarebbe prevista la loro partecipazione al programma Temptation Island Vip. Interrogata sul rumor che li vedrebbe tra i potenziali famosi ingaggiati nel cast del "docu reality sui tradimenti" in versione "Vip", a Radio Radio Francesca ha replicato: “Lascio la suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora”.

