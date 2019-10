Francesca De André riappare in tv e parla del malore: "Ho avuto un crollo nervoso"

L'indomabile Francesca De André, nipote del celeberrimo Faber, è finalmente riapparsa in televisione dopo qualche settimana di assenza. La figlia di Cristiano De André, infatti, è stata invitata da Barbara d'Urso come ospite del suo programma popolare Pomeriggio 5 nell'ultima puntata trasmessa. Nel confronto facccia a faccia con la curiosa conduttrice, la ragazza ha spiegato con dovizia e sincerità le ragioni che hanno causato il malore che l'ha colpita prima del suo ingresso, giorni addietro, all'interno dello studio dello show telelvisivo Live-Non è la D'Urso. La bella genovese ha confessato in puntata dinanzi al pubblico e a migliaia di tlespettatori che il suo svenimento è stato indotto da un crollo di tipo nerovso, innescato a sua volta dallo stress eccessivo che l'ha travolta nell'ultimo periodo. Nonostanze la sua tempra e la sua forza fisica e morale, la De André non ha retto prsicologicamente alle pressioni sorte all'interno della sua sfera privata. I tira e molla con Gennaro Lillio e le incomprensioni con il suo ex nonché suo attuale fidanzato, Giogio Tambellini, l'hanno progressivamente sfibrata e avvvilita interiormente. Senza tralasciare, che l'ex gieffina si è sentita profondamente tradita dalla persona a lei più vicina, sua sorella Fabrizia.

Difatti, Francesca De André avrebbe chiuso ogni rapporto con sua sorella, poiché avrebbe imputato lei di aver orchestrato ad arte, in combutta con Biagio D'Anelli, il falso tradimento di Giorgio Tambellini quando lei era all'interno della casa del noto reality show. Tutti questi eventi negativi avvenuti in sequenza hanno inficiato la salute della ribelle 29enne. Inoltre, durante l'intervista è rispuntato il nome di Gennaro Lillio che a quanto pare vorrebbe intraprendere contro di lei un'azione giudiziaria. A tale eventualità la De André ha replicato a tono: " Non ha niente da fare. Io ho risposto al suo post dove parlava di aggressioni da parte mia". Evidentemente lo stress vissuto dalla ragazza è una conseguenza diretta e prevedibile di queste vicende sgradevoli.