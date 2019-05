Francesca De André scoppia in lacrime: "Mi sento un mostro e una cretina"

Francesca De André continua a stare malissimo dopo quanto successo lo scorso lunedì sera durante l'ultima puntata del "Grande Fratello" quando ha scoperto che il suo fidanzatao, Giorgio Tambellini, l'ha lasciata con un post su Instagram. Incredula e disperata, la ragazza non sa darsi pace, anche perché il giovane conoscerebbe tanti pesanti segreti sul suo conto e il terrore della De André è che per soldi li possa rivelare alla stampa.

La 29enne nelle ultime ore ha avuto una nuova violenta crisi di pianto. Mentre si stava truccando, guardandosi allo specchio, ha detto: “ Mi sento un mostro. Mi odio. Mi guardo e dico, 'Mamma mia che brutta sei'. Mi vorrei spegnere completamente. Non voglio pensare, mi sono rotta ”. Vicino a lei c'era la coinquilina Erica, che ha provato a calmarla.



Facendo riferimento al tradimento di Tambellini, Erica ha detto a Francesca: “ Lo sai, le donne prima piangono e poi ridono, gli uomini prima ridono e poi piangono ”. Ma il suo tentativo di placarla non è servito a nulla perché, sempre gridando e piangendo, la De André ha continuato nel suo amaro sfogo, spiegando al'amica che quello che le fa più male è l'aver capito di non essere stata in grado di valutare che persona fosse veramente Giorgio Tambellini.