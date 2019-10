Francesca Fialdini: "Un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne"

Oggi che ha 40 anni, Francesca Fialdini non nascondere il desiderio di diventare madre. Innamorata pazza di un uomo che ha deciso di far rimanere nell’anonimato, la conduttrice di Rai Uno ha ammesso di sentirsi pronta per accogliere nella sua vita un bambino.

“ Il lavoro mi tiene viva, non ne farei a meno – ha spiegato la Fialdini in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - . Ma un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne ”. Desiderosa di diventare madre, la conduttrice di “Da noi...a ruota libera”, ha continuato ad esprimersi sul forte desiderio di mettere al mondo un figlio oggi che ha da poco compiuto 40 anni. “ Ho appena compiuto 40 anni e mentirei se dicessi che non ci penso – ha continuato a spiegare rispondendo alle curiosità sulla sua voglia di diventare mamma - . Però non si nasce mamme a tutti i costi e cercare un figlio è forzare la vita tanto quanto decidere di non averne a priori ”.