Francesca Fialdini ribatte ad un hater: "Indosso le stesse scarpe perché ho un problema ai piedi"

Svelato il motivo per cui Francesca Fialdini ama indossare sempre le stesse scarpe: a spiegarlo è stata proprio la conduttrice Rai, che ha colto il commento di un hater come l’occasione giusta per svelare un suo problema.

Il debutto della conduttrice nella domenica pomeriggio di Rai 1 è stato un grande successo: Francesca Fialdini ha dimostrato di avere grinta, capacità e preparazione, guadagnandosi uno dei posti più ambiti nel palinsesto del primo canale del Servizio Pubblico. La prima puntata di ‘Da noi...A ruota libera’ è stata accolta positivamente dal pubblico da casa, ma qualcuno non ha perso l’occasione per rivolgere alla Fialdini un rimprovero per il look scelto e, in particolar modo, per le scarpe che indossa sul piccolo schermo.