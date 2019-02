Francesca Giuliano è la Miss maggiorata di Avanti un Altro: “Farei un film con Tinto Brass”

Ha 33 anni, vive a Roma ma è nata a Cannes. Francesca Giuliano è la miss di Avanti un Altro. Amata per le sue forme e la sua verve istrionica, su “mondo dello spettacolo”, la giovane si è concessa in una lunga intervista.

“Sono diventata famosa per la mia fisicità, è vero. Ma con il mio modo di essere voglio rappresentare una donna mediterranea del passato, una maggiorata anni ’50. La mia partecipazione Ad Avanti un altro? È stata del tutto casuale", afferma. “Per strada mi riconoscono spesso, sono soprattutto i bambini e le donne. Non suscito antipatia o invidia, anzi ricevo tanti complimenti. Non sono una Femme Fatale. La mia immagine non trasmette niente. Sono solo un involucro. Ho la settima di reggiseno e quindi?”

E sul suo futuro lavorativo, la Giuliano rivela: ”Non mi dispiacerebbe posare senza veli, ma per rispetto alla trasmissione non lo faccio. Ho avuto una proposta da una rivista francese ma ho rifiutato. Se mi dovesse chiamare Playboy direi subito di sì". Ma non solo. "Sarei disponibile per un remake della Chiave di Tinto Brass - spiega - Lui per me è un vero maestro. Il mio pregio? Essere molto generosa, dare amore e affetto. La mia paura più grande? La solitudine, ho paura di vivere da sola".

Durante l’intervista, Francesca Giuliano ha detto la sua anche sulla situazione politica italiana: "Credo molto nella figura di Berlusconi. Non mi piace Salvini e credo che Giorgia Meloni sarebbe stata un ottimo sindaco di Roma".