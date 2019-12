Francesca Manzini in ospedale: "Ho sconfitto un piccolo male"

Ore di apprensione per Francesca Manzini che nelle scorse ore ha condiviso con i suoi follower una foto nella quale è apparsa in un letto di ospedale. " Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè ", con queste parole l'imitatrice e attrice ha fatto sapere al popolo del web di stare bene. Nessuna spiegazione sul motivo del ricovero ma tanti messaggi di stima e affetto che hanno riempito il suo profilo Instagram.



Francesca Manzini è stata una delle protagoniste della prima edizione del talent Amici Celebrities, conclusosi poche settimane fa. Resa celebre dalle imitazioni di Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier a "Tutti pazzi per RDS", l'attrice comica alla soglia dei trent'anni si è trovata a dover combattere contro un problema di salute importante. A svelarlo é stata lei stessa poche ore prima del post dall'ospedale, con un video di speranza, dove ha annunciato di dover risolvere un " piccolo male ". Lei che nella sua vita aveva già dovuto affrontare sfide dolorose come l'anoressia e la bulimia, l'assenza di una famiglia sulla quale contare e l'incidente che la lasciò in coma per giorni.



Sul suo account Instagram la Manzini ha pubblicato un breve filmato dalla spiaggia, in cui ha aperto il suo cuore ai fan, spiegando: " Domani a quest’ora io chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi ha toccata. Ho voluto dirvelo qui perché è il posto che mi rappresenta ed è ciò che sono e non volevo farlo in una stanza d’ospedale o a casa ”. L'attrice, in tenuta sportiva e viso acqua e sapone, ha spiegato di dover affrontare un'operazione, ma ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di alcune riflessioni positive, spiegando che " il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni, semplicemente. Quindi pensate solo a ciò che è necessario pensare solamente nel momento in cui si presenta la necessità di farlo" . L'imitatrice, che recentemente ci aveva rilasciato un'intervista molto profonda ma nella quale non aveva svelato nessun problema di salute, ha fatto sapere - attraverso i commenti al post dall'ospedale - che tutto è andato per il meglio e che ora conta di rimettersi al più presto.