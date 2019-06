Francesco Arca, Laura Chiatti e Marco Bocci fanno sognare il web

Cosa succede se Francesco Arca, Laura Chiatti e Marco Bocci pubblicano un selfie su Instagram? Che il web impazzisce e la foto raccoglie più consensi di quanto si potesse immaginare arrivando addirittura a quasi ventimila like. Una vera e propria famiglia allargata quella composta da Francesco e Irene Capuano, e Laura e Marco Bocci. E pensare che solo qualche anno fa Arca e la Chiatti erano una delle coppie più invidiate di sempre, poi il loro amore è arrivato al capolinea, ma la stima e l’affetto reciproci sono rimasti tanto da trasformare il sentimento in una profonda amicizia. Nessuna invidia o gelosia da parte dei rispettivi partner, che hanno accettato di buon grado il nuovo legame tra Laura e Francesco divenendo, a loro volta, grandi amici. È così, quindi, che il quartetto composto da questi meravigliosi artisti si è trasformato in una sorta di grande famiglia che ama trascorrere i giorni di libertà e vacanza in compagnia, senza mai lasciare a casa i figli.

È stata proprio la domenica appena trascorsa l’occasione giusta per una reunion raccontata con un selfie postato da Francesco Arca su Instagram. La foto, che lo ritrae abbracciato alla moglie Irene Capuano insieme a Laura Chiatti e Marco Bocci, ha fatto il pieno di like e di altrettanti commenti da parte degli utenti del web, letteralmente in visibilio per queste quattro bellezze.