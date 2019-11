Francesco Chiofalo ha il viso gonfio e va al pronto soccorso

Oggi è molto seguito sui social, perché ricordato per la sua partecipazione a Temptation island nel ruolo di fidanzato, in coppia con Selvaggia Roma, e per aver preso parte a Temptation Island vip nel ruolo di tentatore. Francesco Chiofalo, nelle ultime ore, è tornato a far parlare di sé per via di alcune storie condivise sul suo profilo Instagram, che lo immortalano mentre mostra ai follower il suo viso tumefatto. In particolare, alla visione delle esclusive immagini postate da Chiofalo, emergono gonfiori e rossori localizzati intorno agli occhi e soprattutto sulle labbra del giovane vip.

E, in una delle sue ultime storie condivise su Instagram, Francesco appare a bordo di un'auto, intento a raggiungere un ospedale, per recarsi al pronto soccorso . “Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo -ha fatto sapere in un videofilmato postato tra le storie, l'ex tentatore, visibilmente preoccupato-. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato".



In una storia successiva, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma ha, poi, riportato per iscritto un messaggio, per confermare l'avvenuto ricovero al pronto soccorso, che lo stesso ha annunciato nella serata tra il 28 e e il 29 novembre . “Sembrava fosse una allergia- ha scritto il web influencer e volto Mediaset, tra le righe di un'Instagram story condivisa all'incirca 8 ore fa-. Gli antistaminici e il cortisone per vena non hanno effetto su di me. Purtroppo continuo a gonfiarmi invece di migliorare. Mi ricoverano per tenermi sotto osservazione. Hanno paura che, se peggiorassi, si potrebbe gonfiare anche la lingua. Domani mi daranno una diagnosi dopo che mi avranno visto altri dottori. Probabilmente arriverà anche una cura". A conclusione delle sue storie, Francesco ha infine destinato un messaggio alla sua attuale fidanzata: "L’unica cosa che mi rende davvero triste è che sono lontano dalla mia ragazza. Ti amo piccola, non ti preoccupare”.

Francesco Chiofalo attaccato dall'ex

In una delle ultime Instagram story condivise con il web, Selvaggia Roma ha lanciato una provocazione al suo ormai ex fidanzato, Francesco Chiofalo, con il quale nel 2017 partecipava al gioco di Temptation island, in tv. Incalzata su Instagram, da alcune domande ricevute dai follower, la Roma ha, infatti, speso delle parole al vetriolo sul conto del suo ex storico e anche sull'attuale compagna di quest'ultimo, Antonella Fiordelisi. "Francesco e Antonella? Non ricordo il numero del manicomio che sta a viale -ha dichiarato con tono sarcastico e il sorriso sulle labbra, Selvaggia Roma, sui due neo fidanzati di cui è si è discusso nell'ultima puntata di Live: non è la d'Urso…-. Ma che devo dire, oggi è stata una bellissima giornata!”.

