Francesco Chiofalo lancia l'hashtag per Antonella: #perdonafrancesco

E’ disperato “Lenticchio” alias Francesco Chiofalo, l’amore della sua vita Antonella Fiordelisi, non vuole perdonarlo dal tradimenti che ha scoperto, e nonostante siano passate parecchie settimane, continua a cercare una soluzione per riavvicinarsi a lei .

Ma cosa è successo tra i due? E’ opportuno ricordarlo. Francesco e Antonella entrambi provenienti da Temptation Island 4 si sono fidanzati a maggio, ma dopo qualche tempo di grande amore arriva l’inaspettata separazione. Antonella lo lascia perché Francesco lo ha tradito con la sua ex compagna e lei non riesce a perdonarlo.

Francesco si pente, si mostra in lacrime, chiede perdono e manda decine di messaggi per cercare di riconquistarla, ma nessuno sortisce l’effetto voluto. Così Chiofalo ha deciso di chiedere aiuto ai suoi fan, e lo ha fatto con un video che in poco tempo è diventato virale.

“ Sono qui a Salerno e la situazione è più difficile del previsto, Sono passate settimane e sta inca**ata nera, senza che entro nel dettaglio di quello che è successo perché non mi va… volevo chiedere una mano a voi -dice rivolgendosi ai fan - Io a voi non ho mai chiesto niente però magari se vede che pure altre persone ci rivogliono insieme magari ci ripensa, magari può essere che non butta via tutto cos ì.

Faccio allora una proposta a tutti voi: chiunque mi tagga nelle sue storie e dice ad Antonella di perdonarmi, da soli o più persone, fate il video come vi pare lo mettete nelle storie, mi taggate e mettete l’hashtag “Perdona Francesco“. Io ve lo giuro vi reposto tutti nelle mie storie. Voglio che lei vede che state dalla parte mia anche se non è vero… lo che non siete dalla mia parte e che anzi sto sul ca**o a tutti ma io vi voglio bene lo stesso. Se qualcuno mi vuole bene e mi vuole dare una mano, io lo appezzo tantissimo! ”

E di aiuti ne sta ricevendo davvero moltissimo Francesco e mantenendo la parola li ha ripostati tutti nelle sue stories. Grandi piccoli, in piedi in movimento, per la strada, questa “catena” di richiesta di perdono, sta facendo il giro per il web, ma al momento, anche se è passato poco tempo, non sta portando comunque l’effetto sperato.