Francesco Chiofalo si commuove: "Chiedo una seconda opportunità ad Antonella"

La relazione tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ha tenuto banco per diversi giorni tra i fan della coppia e gli appassionati di gossip. Il presunto tradimento del modello, le esternazioni plateali sui social e le azioni – a tratti bizzarre – di Chiofalo per riconquistare la schermitrice hanno creato un piccolo caso attorno a questa vicenda. L'ex concorrente di Temptation Island pare si stia impegnando a fondo per riconquistare la sua amata e in queste ore ha fatto il punto della situazione.

“ Io e Antonella ci siamo rincontrati perché lei è entrata nella mia agenzia, abbiamo contratti lavorativi firmati e presi quando eravamo fidanzati che sono tutt'ora attivi ”, ha spiegato il ragazzo per giustificare le foto che spesso circolano, dove si vedono lui e Antonella Fiordelisi insieme allo stesso evento. Francesco Chiofalo ultimamente è spesso a Salerno e anche questo è oggetti di pettegolezzi. C'è chi dice che il ragazzo stia pressando la sua ex e chi, invece, che la sua presenza nella città campana sia sinonimo di un ritorno di fiamma, ma è lui a spiegare come stanno le cose: “Quando io vengo qui a Salerno , non vengo qui come un matto e mi metto a stalkerizzare la gente. È logico che quando vengo qui riesco spesso e volentieri a vederla, a parlarci e ad avere un confronto, sennò non verrei. ”

La situazione tra i due pare non essersi ristabilita, nonostante Antonella Fiordelisi sia ultimamente propensa a incontrarlo. Chiofalo non nega i suoi errori: “ Non stiamo attraversando un bel momento, ho fatto svariati errori nella fase iniziale del rapporto. Probabilmente non avevo capito bene cosa stava succedendo tra me e lei e quanto lei potesse contare per me. Nella vita capita di sbagliare. ”

Per il momento Antonella Fiordelisi non sembra intenzionata a perdonare il suo ex fidanzato e a dargli un'altra possibilità e Francesco Chiofalo appare evidentemente provato da questa situazione: “ Lei ancora non mi ha perdonato in nessun modo, non ci siamo mai più baciati. Quando vengo qui a Salerno riesco a vederla per un paio d'ore o per una cena, per due chiacchiere. Lei è molto combattuta, mi amava alla follia e non è che dal giorno alla notte uno smette di amarti. Una parte di lei vorrebbe perdonarmi perché mi ama alla follia e l'altra parte mi odia. ”

Le parole di Francesco Chiofalo sono molto chiare, lui vorrebbe tornare con lei ma a distanza di tanti mesi dalla rottura le cose si fanno sempre più complicate: “ È una fase molto delicata, lei deve prendere una decisione. Anche io non ce la faccio a stare così male. Quello che chiedo a lei è una seconda opportunità e lei vuol capire se vale la pena oppure se tirarmi un sonoro calcio nel culo, e spero non accada mai. ”

Antonella Fiordelisi perdonerà Francesco Chiofalo?