Francesco Facchinetti e Wilma Faissol pronti per una sitcom sulla loro famiglia

Il progetto c'è ed è in lavorazione. Una sitcom sulla vita della famiglia Facchinetti sta per essere realizzata. Lo ha confermato Francesco Facchinetti sui social network. Il popolare dj e cantante, oggi produttore di alcuni dei più talentuosi artisti italiani (come i The Kolors, Riky e Emma Muscat) ha svelato che presto andrà in onda il reality della sua famiglia. Il format funziona, lo dimostra il grandissimo successo ottenuto da sitcom come "The Osburne", programma televisivo statunitense premiato con l'Emmy Award che ha raccontato per anni la vita di Ozzy Osburne, di sua moglie Sharon e dei due figli, e "Al passo con i Kardashian", il reality americano sulla lussuosa vita delle sorelle Kardashian.

Dj Francesco ha confermato che il progetto è concreto, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram. Un fan lo incalza: "Vogliamo una sitcom The Facchinettis in tv!", spronando così Francesco Facchinetti ha dire che sì, l'idea c'è: " Stiamo arrivando ragazzi. Ci vuole tempo per fare le belle cose e fatte bene. Ci vuole tempo,poi mia moglie è una perfezionista e rompe le p**** che vuole fare le cose come dice lei, però stiamo arrivando ". Nessun ulteriore indizio, nessun anticipazione di come sarà il reality e su quale canale andrà in onda. In televisione? Sul web?

L'unica certezza è che ci sarà un docu-reality sulla vita della famiglia Facchinetti. Dalla quotidianità vissuta con la moglie Wilma Faissol (che a quanto pare sta definendo le linee del progetto con l'accuratezza che la contraddistingue) alle le esperienze con i figli Leone, Liv e Mia (avuta dall'ex compagna Alessia Marcuzzi) fino alla sua vita impegnata tra musica, televisione e viaggi in giro per il mondo. Wilma e dj Francesco sono una delle coppie social più amate e seguite del web. Si punzecchiano su Instagram, fanno video improbabili ma reali delle loro giornate insieme, insomma divertono il pubblico. Per questo fan e follower hanno chiesto a gran voce una sitcom che li veda protagonisti. Il programma potrebbe sbarcare su una rete come il Nove, dove Facchinetti ha già condotto, pochi mesi fa, il programma "La Vacanza Perfetta". In quell'occasione il produttore ha dimostrato, con ironia e verve, di saper catturare l'attenzione dei telespettatori. La sitcom, che potrebbe vedere coinvolti anche il padre del dj, Roby Facchinetti e l'ex compagna Alessia Marcuzzi, potrebbe però trovare il suo spazio sul web, trasmesso in streaming.