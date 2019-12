Francesco Facchinetti: "Non sono geloso se mia figlia chiama papà il marito di Alessia"

Ospite di “Vieni da me” il talk condotto da Caterina Balivo, il cantante, conduttore e discografico Francesco Facchinetti ha rivelato di non essere affatto geloso del rapporto che si è creato tra il nuovo marito della sua ex, Alessia Marcuzzi, e la figlia Mia che hanno avuto insieme e che oggi ha otto anni. La bambina, a detta di Facchinetti, sarebbe molto legata a Paolo Calabresi Marconi, l'attuale marito della Marcuzzi al punto che alla piccola capita spesso che, invece di chiamarlo per nome, lo chiami ‘papà’ e viceversa. La cosa non disturba affatto Facchinetti che si dice, invece, molto contento che i due abbiano stretto un legame così forte. “ Il marito di Alessia, Paolo Calabresi Marconi, è una persona con cui mi piace passare il tempo, al di là del fatto che sia suo marito. Ha scelto bene. È molto meglio di me, ma non è che ci voleva molto eh... ”, ha scherzato il 37enne nel salotto televisivo di Caterina Balivo.

“ Paolo è una persona con cui condivido anche pranzi e cene, ovviamente senza le due iene, cioè le nostri mogli. Poi lui ama alla follia mia figlia. Non sono geloso del fatto che passi del tempo con lei. Mia a volte si sbaglia, mi chiama Paolo e a lui lo chiama papà. Succede, non mi dà fastidio, anzi per me è una cosa bella, lo trovo un gesto d'amore, non riesco a provare invidia ”, ha raccontato Facchinetti spiegando che sapere che sua figlia non è mai sola, ma può sempre contare sull’aiuto di una figura paterna lo rassicura molto, anche per via delle sue assenze per lavoro e perché ora si è costruito una nuova famiglia con l'ex modella brasiliana Wilma Helena Faissol, con cui forma una coppia molto affiatata.

“ Sono contento e felice che mia figlia possa passare del tempo con Paolo perché di fatto io a casa non ci sono, quindi meglio avere qualcuno che la ama realmente piuttosto che nessuno. Mia figlia lo ama come fosse suo padre e io sono contento di questo ”, ha spiegato, aggiungendo però che non è tutto oro quel che luccica, anzi. “ Abbiamo fatto anche una vacanza tutti insieme, condividiamo tanti momenti come famiglia allargata – ha detto il conduttore – ma avere una grande famiglia allargata e un'ex compagna così presente nella mia vita ha anche qualche aspetto negativo, nel senso che mantenere un rapporto con qualcuno con cui non stai più ma con cui hai una figlia è sempre un rapporto, quindi hai il doppio cazziatone ".