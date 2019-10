A Vieni da me, Francesco Facchinetti parla delle liti con Fedez e Irama

Nella nuova puntata di Vieni da me, il format di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, è apparso in qualità di ospite in studio il fu "Dj Francesco", Francesco Facchinetti, figlio del leader storico dei Pooh, Roby Facchinetti. L'artista dal talento poliedrico ha rilasciato in tv alcune dichiarazioni sul conto di due star, oggi molto amate dagli appassionati della musica made in Italy, parliamo di Irama, vincitore di Amici 17, e Fedez, il rapper di Cigno Nero. Sono rimbalzati su tutti i principali giornali e siti d'informazione i gossip sui presunti screzi che lo hanno visto contrapporsi ai due summenzionati artisti e, in occasione del suo ultimo intervento televisivo, Facchinetti ha voluto rispondere a tutti i pettegolezzi che circolano su di lui.

In qualità di manager a capo della Newco Management, l'ospite in studio ha tenuto a ridimensionare la tanto rumoreggiata "rottura" avvenuta con il cantante Irama, che non lavora più sotto l'ala protettrice della sua agenzia: "Io e Filippo insieme siamo riusciti a fare grandi cose. Abbiamo ribaltato una situazione non facile, dove lui era impantanato professionalmente. In un anno abbiamo cambiato tutto". "Inizialmente ci rimani male -ha poi aggiunto Facchinetti, alludendo all'addio giunto da parte di Irama al suo team management- ma poi ti tranquillizzi. Ora lui deve camminare con le sue gambe e gli auguro il meglio".

Francesco Facchinetti risponde a Fedez

Il figlio di Roby Facchinetti, in occasione della sua intervista concessa a Caterina Balivo a Vieni da me, non si è risparmiato neanche sul conto di Fedez, che in diverse occasioni lo aveva criticato in passato, sostenendo che quella di Facchinetti junior fosse una carriera da "figlio di papà", con più agevolazioni rispetto ad altre carriere: "In passato abbiamo discusso molto. Se c’è qualcosa che non va è giusto litigare. Lui (Facchinetti allude a Fedez, ndr) ha realizzato grandi cose ed è giovanissimo".