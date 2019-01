Francesco Monte: è ancora amore con Giulia Salemi. Sui social tutta la verità

Nessuno ha mai creduto che la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi potesse durare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Eppure l’amore tra i due continua ed è pronto Francesco Monte che su i social, in una storia su Instagram, rivela quanto sta accadendo alla sua love story con la Salemi.

“Topolina dormiente”. Così scrive Monte sui social immortalando la “sua” mentre è stesa di fianco a lui nel letto. Un momento di pura intimità che ha sciolto il cuore dei fan. Questa non è altro che l’ennesima dichiarazione che l’ex tronista ha rivolto all’ex gieffina, tanto da far capire che quel legame tanto osteggiato ed etichettato come finto, è più vero che mai. E sono state delle feste di Natale molto intense per i due dato che, dopo il bacio social della vigila di Natale, la Salemi ha già conosciuto la famiglia di Francesco Monte. “Dureranno Natale e Santo Stefano” ha affermato la mamma della Salemi. Siamo al 4 gennaio e il sentimento è più forte che mai.