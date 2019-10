Francesco Monte criticato a Tale e Quale Show. "Non è stata la tua esibizione migliore"

Nella puntata di Tale Quale e Show che è stata trasmessa ieri, venerdì 4 ottobre, sulle frequenze di Rai Uno, i talent in gara si sono sfidati ancora una volta a suon di canzoni e travestimenti. Occhi puntati su Francesco Monte il quale, nelle ultime settimane, ha convinto sia i giudici che il pubblico a casa, per le sue doti canore. Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana e dopo aver re-inventato il mito di Ed Sheeran, l’ex gieffino si è trovato a vestire i panni di Cesare Cremonini sulle note di Latin Lover.

Diversamente dal solito, la sua performance non è stata apprezzata fino in fondo, e i giudici hanno criticato aspramente la sua interpretazione. "Non è stata la tua esibizione migliore – afferma Loretta Goggi -. Il trucco non è al meglio, questa volta. Non somigli a Cesare e il tuo vibrato non ha raggiunto il suo". Anche Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello sono della stessa idea e, Serena Rossi, non si è tirata indietro nell’esprimere le sue perplessità. I dubbi sulla performance di Monte sono trapelati anche su Twitter, infatti anche i social hanno criticato l’esibizione. La puntata è stata vinta da Agostino Penna per la sua interpretazione di Lucio Dalla, mentre Francesco Monte è finito, purtroppo, in fondo alla classifica.

In merito a quello che è successo a Tale e Quale Show, è intervenuto lo stesso il quale in un tweet ha cercato di smorzare i toni, spezzando una lancia a favore di Monte. “Fidati, non sono Miguel Bosè. Io però ti voglio bene lo stesso”.