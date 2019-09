Francesco Monte vince la terza puntata di Tale e Quale Show con Ed Sheeran

Ormai è diventato un appuntamento fisso lo show di Rai Uno del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Anche la terza puntata di Tale e Quale Show è stato un grande successo di pubblico, leader negli ascolti per i programmi di prima serata. Un programma che è capace di intrattenere e far sorridere sempre con gusto: una miscela perfetta.

E per il terzo appuntamento è stato Francesco Monte, ex geffino, a convincere i giudici con la sua interpretazione di "Perfect" di Ed Sheeran. La voce di Monte ha proprio stupito tutti, conquistando il pubblico che ha applaudito la sua performance con una standing ovation, e i giudici che sono rimasti piacevolmente colpiti dalle sue doti canore. A essere premiata è stata la voce e l’estrema somiglianza al celebre cantante inglese. Sul web tutti inneggiano al talento di Francesco Monte, applaudendo alla voglia dell’ex protagonista delle cronache rosa, di mettersi in gioco fino a questo punto, sfidando i suoi limiti e le sue stesse paure. Non mancano le critiche negative. C’è chi afferma che Francesco Monte avrebbe rovinato la memoria di Ed Sheeran, ma per fortuna, sono in pochi a non apprezzare la nuova veste del concorrente. Il video della performance è già virale sul web. È forse nata una nuova stella della musica?