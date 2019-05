Francesco Monte e Giulia Salemi rinunciano a Temptation Island Vip

Erano stati annunciati come una delle coppie certe della prossima edizione di Temptation Island VIP, invece Francesco Monte e Giulia Salemi non ci saranno.

Ad annunciare l’anteprima sulla decisione della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP è stato il settimanale Chi, secondo cui i Fralemi – così come vengono soprannominati dai fan – hanno deciso di non mettere a repentaglio il loro sentimento partecipando al reality show ideato da Maria De Filippi. Giulia e Francesco, il cui amore è scoppiato dopo la fine del GF VIP, sembrano essere innamoratissimi l’uno dell’altra e, sebbene molti sostenessero che questa coppia non avrebbe avuto grande futuro, i due hanno dimostrato di essere molto legati.

Dopo un primo periodo di separazione forzata dovuta alle distanze, Francesco e Giulia si dice che abbiano deciso di andare a convivere. E’ questo uno dei motivi che ha spinto i due giovani a rinunciare alla possibilità di entrare a far parte del cast di Temptation Island VIP e volare alla volta della Sardegna nelle prossime settimane per iniziare la registrazione del programma. Al momento, inoltre, si dice che Monte abbia preferito mettere al primo posto altri impegni professionali: stando ai rumors, infatti, Francesco potrebbe essere tra i prossimi protagonisti di Tale e quale show su Rai 1.