"È finita la fiaba". Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un messaggio straziante sui social.

L’amore tra i due giovani ragazzi era nato sotto le telecamere del Grande Fratello VIP: dopo le iniziali titubanze di Francesco, frenato anche a causa della precedente relazione con Cecilia Rodriguez, Giulia era riuscita a conquistarlo e, una volta conclusa l’esperienza nel reality show, i due hanno iniziato a viversi lontano dalle telecamere scoprendosi più innamorati di quanto si potesse immaginare. Monte e la Salemi, infatti, hanno più volte dichiarato che il loro amore poteva essere paragonato ad una fiaba e lei, innamoratissima, aveva descritto il fidanzato come l’uomo perfetto che aveva sempre desiderato.