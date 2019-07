Francesco Monte e la nuova fiamma, partono gli insulti sui social

Non c’è pace per Francesco Monte. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Salemi, che gli ha procurato una serie di critiche anche piuttosto pesanti, ora l’ex gieffino è di nuovo sotto attacco da parte di chi non condivide la scelta di essersi già legato a un’altra donna, la splendida modella Isabella De Candia. L’immagine che li ritrae teneramente abbracciati ha scatenato un putiferio tra i follower. C’è chi si chiede come sia possibile che ami già un’altra e chi, invece, sospetta che la tresca fra i due fosse iniziata ben prima che lui e Giulia si lasciassero.

Moltissimi i rimproveri ricevuti, altrettanto numerosi gli insulti. “Che schifo non si può essere così ancora: falso, traditore e proprio piccolo. Mi chiamo cretina da sola perché ho difeso e seguito uno così! Giulietta tutta la vita: senza maschere, vera, rispettosa, Forza Giuly ”, ha scritto una commentatrice. “Schifata”, ha sottolineato un’altra. “Mi hai deluso”, è stato invece il commento di una terza follower.

Ma c’è anche chi ha preferito esprimere il proprio parere con educazione e rispetto, seppure mostrando un certo disappunto: “Sinceramente non voglio insultarti, perché ho condiviso un percorso con te, perché ho provato a difenderti. Però mi dispiace, la delusione è fortissima, e quando vengo delusa da una persona, per me quella persona smette di esistere. Ho provato a capire, a comprendere, ma alla fine mi sono arresa. Arresa alla realtà, e mi dispiace perché a 31 anni, hai la testa di uno di 15. Tu vuoi un burattino, una persona che ti dia sempre ragione, che china la testa e ti dica sempre di sì”.

Parole dure che a Francesco non avranno fatto di sicuro piacere, ma che per ora sembrano non averlo scalfito. Lui continua infatti a godersi in tutta tranquillità la sua vacanza a Ibiza con Isabella, forse sta solo aspettando che il clamore passi prima di tornare a interagire con i fan.