Francesco Monte: "Ero un bimbo alto e con la pancia, ora sono sereno grazie al buddismo"

È uno dei ragazzi più seguiti sui social, ma pochi sanno che da bambino Francesco Monte aveva un aspetto molto diverso da quello di oggi.

A differenza di come appare adesso, bello e sicuro di sé, l’ex tronista di Uomini e Donne e oggi concorrente di Tale e quale show, era un bimbo molto timido e insicuro a causa del suo aspetto fisico. “ Ero molto insicuro. Infatti ho imparato ad accettare molto tardi di essere un bambino troppo alto con la pancia - ha raccontato Francesco in una intervista a Tv sorrisi e canzoni - . Oggi sono più sereno. E devo dire grazie a mio fratello Stefano: insieme ci siamo avvicinati al buddismo ”.

Oggi, grazie anche ad un corso di recitazione frequentato dopo Uomini e Donne, il modello tarantino si esibisce con maggiore disinvoltura sul palco di Tale e quale show, programma che rappresenta per lui un momento di “svolta”. “ A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality – ha spiegato - . Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi Tale e quale show per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv ”.

Lui, che fino a qualche settimana fa era abituato a cantare sotto la doccia o ad esibirsi al massimo di fronte a cinque amici, si è già cimentato con le imitazioni di Mahmood, Ed Sheeran e Cesare Cremonini riscuotendo un discreto successo e ricevendo i complimenti di Loretta Goggi, che sta “vedendo cose che io ancora non percepisco di me”.