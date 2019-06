L'indiscrezione: "Francesco Monte flirta con Maria José dopo l'addio a Giulia"

La storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi si è conclusa da pochi giorni, ma sembra che l’ex tronista abbia già iniziato a flirtare con una nuova ragazza, la modella Maria Josè.

Se la ex concorrente del GF VIP, quindi, ha deciso di dedicarsi a sessioni intensive di sport per dimenticare il sofferto addio di Francesco, lui ha preferito partire alla volta di Ibiza per gettarsi alle spalle la relazione sentimentale con la Salemi. Sui motivi della fine del loro amore, al momento, ci sono solo una serie di indiscrezioni che parlano di problemi di Monte nel dimenticare il passato con Cecilia Rodriguez e di dubbi manifestati dal tarantino sulla solidità dei sentimenti provati per Giulia. I due ex, infatti, hanno scelto di non comunicare le cause della rottura e limitarsi ad annunciare l’ufficiale conclusione del loro fidanzamento.

Nelle ultime ore, però, Dagospia ha lanciato un inatteso scoop su Francesco Monte: si dice che lui abbia conosciuto durante il matrimonio di un amico la bombastica modella Maria Josè. Ma non è tutto. Secondo i rumors, nell’Isola delle Baleari, l’ex di Giulia Salemi e la nuova fiamma avrebbero trascorso una “notte di fuoco”. Per il momento, sui social non ci sono importanti indizi che confermerebbero il flirt tra Monte e Maria Josè: lui figura tra i follower della modella, ma non c’è traccia alcuna di foto che li ritraggono insieme.

Dopo l’uscita della notizia, però, Francesco ha preferito non commentare evitando di alimentare un gossip destinato, forse, a svanire in breve tempo. Anche Giulia, dal canto suo, ha scelto di non dare adito a quanto circola da qualche ora in rete e preferito continuare la sua vita tra shopping e palestra.