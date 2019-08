La fidanzata di Monte lancia una frecciatina a Giulia Salemi?

Quando la coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi ha annunciato la fine della loro storia, i fan, che si erano affezionati a loro durante la partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip, non si sono mostrati affatto entusiasti.

Ma oggi è ufficiale: Giulia è solo un lontano ricordo per Francesco che, da qualche tempo, ha accolto a braccia aperte nella sua vita Isabella De Candia, la bellissima 33enne che in molti paragonano alla Bellucci. L’ufficializzazione della loro relazione è arrivata proprio qualche ora fa con la prima foto di coppia su Instagram, con tanto di dedica per il suo nuovo amore. “La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone libere si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono di viversi naturalmente, con amore” , queste le parole dolcissime che accompagnano il post.

Ma una frase su tutte ha attirato l’attenzione. “Due persone libere” , è così che la modella definisce lei e il suo nuovo compagno al momento della loro conoscenza. E la scelta di scrivere libere in maiuscolo potrebbe non essere un caso. Infatti, tantissimi utenti accusano Francesco di aver tradito Giulia Salemi: per gran parte dei fan, la storia con Isabella sarebbe iniziata quando l’ex tronista era ancora impegnato. Isabella, però, decide di mettere a tacere tutti i pettegolezzi a riguardo con estrema eleganza.

Peccato non poter sapere l’opinione del pubblico, visto che i commenti sono attivi su tutte le foto della modella-influencer tranne che in questo scatto di coppia.

