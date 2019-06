Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi?

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono detti addio. La loro storia d'amore è naufragata. Per un po' era riuscita a far sognare il pubblico, poi - a quanto sembra - Monte ha voluto chiudere tutto. Alcuni parlano del fantasma sempre vivo di Cecilia Rodriguez, altri di un tradimento, altri ancora della fine di un amore. Ora, prova a far chiarezza Spy. Il settimanale di gossip rivela alcuni retroscena che potrebbero fare male a Giulia Salemi. Proprio lei che in questa storia ci aveva creduto così tanto.

"Il crollo è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata", scrive Spy. Ma non solo. Per Giulia Salemi arriva la doccia fredda. Il settimanale ipotizza addirittura un tradimento avvenuto in discoteca. Spy, infatti, scrive che Francesco è stato beccato in discoteca in dolce compagnia.

Nessuno dei due si è pronunciato in merito. Ma se da una parte Giulia si è mostrata in lacrime sui social, Francesco ha soltanto condiviso una foto tutta nera. Forse il punto lui l'ha messo definitivamente.