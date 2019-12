Francesco Monte verso il progetto di una canzone di Natale: "È una proposta interessante"

Dopo aver animato la gara musicale di Tale e quale show - talent-show trasmesso su Rai 1 e condotto da Carlo Conti- Francesco Monte è finito al centro del gossip per aver smentito un'importante indiscrezione emersa in rete in questi giorni. Secondo quanto aveva spifferato il rotocalco di gossip Chi magazine, Monte avrebbe ricevuto una proposta di lavoro da parte di uno dei cantanti italiani più influenti nel mondo, che la storia della musica ricordi, ovvero Toto Cutugno. Secondo il gossip lanciato dalla nota fonte, Cutugno avrebbe cioé scritto 4 brani, pensati per l'ex imitatore Francesco Monte, che a Tale e quale show ha dimostrato ampiamente di essere un bravo performer nel canto. Un'indiscrezione quest'ultima che aveva mandato in visibilio i fan del tarantino e al contempo aveva provocato non poche polemiche mediatiche. Ma il giovane talento ha a quanto pare categoricamente smentito l'indiscrezione che lo vedrebbe in procinto di concorrere alla gara dei big di Sanremo.

“Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show ,Francesco Monte - questo è quanto emergeva diverse ore fa in rete, sul conto dell'ex tronista di Uomini e donne -, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Toto Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?”.

.

Francesco Monte: giovane promessa della musica

Mancano pochi mesi all'inizio dell''attesa nuova edizione del Festival della canzone italiana, che verrà condotta da Amadeus e andrà in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020. E, alla luce delle recenti indiscrezioni trapelate da Chi, in molti speravano di poter assistere ben presto al debutto dell'ex tronista al Teatro Ariston della riviera ligure. Dal suo canto il giovane tarantino, sebbene sembra aver smentito la voce che lo vedeva in procinto di salire sul palco di Sanremo 2020, ha voluto annunciare ai fan di aver ricevuto una proposta per una collaborazione natalizia. “In gara fra i Big di Sanremo? Non esageriamo – ha fatto sapere Francesco Monte, in un'intervista concessa a Uomini e donne magazine . – Era una strada che prima non avrei preso in considerazione, ma i commenti positivi che ho ricevuto mi hanno incoraggiato tantissimo. Bisogna anche aprirsi alla mentalità che sia giusto che una persona sappia fare più cose e sia completa. È arrivata una proposta interessante, per una canzone di Natale da eseguire con altre persone, sto valutando”.

Segui già la pagina di gossip de Il gornale, su Facebook?