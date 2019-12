Toto Cutugno ha scritto quattro brani per Francesco Monte?

La carriera di Francesco Monte potrebbe essere ad un momento di svolta: si dice, infatti, che dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, Toto Cutugno abbia scritto per lui quattro canzoni.

Divenuto famoso per essere stato tronista di Uomini e Donne, Monte ha fatto molto chiacchierare per la sua relazione sentimentale con Cecilia Rodriguez e per la polemica nata su L’Isola dei famosi, dove venne accusato da Eva Henger di aver fumato la marijuana. L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è servito per veicolare una immagine di sé diversa e, alla fine, la relazione con Giulia Salemi lo ha riportato al centro della cronaca rosa. Non era questo, però, quello che Francesco Monte desiderava così, dopo svariati gossip, ha deciso di far parlare di sé per il talento e non solo per la vita sentimentale.

Superati i provini di Tale e Quale Show, Francesco ha conquistato, serata dopo serata, il cuore del pubblico e, come svelato dal settimana Chi, pare che Toto Cutugno lo abbia notato e apprezzato per le doti canore. “ Non avevo mai cantato davanti a più di cinque persone. Fino a poche settimane lo facevo solo sotto la doccia. Lo sapevano pochi amici – aveva detto Monte in una intervista, ammettendo di aver avuto non pochi problemi a dimostrare il suo valore - . A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi “Tale e quale show” per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv ”.

Pare proprio, dunque, che l’esperienza nel programma serale condotto da Carlo Conti abbia rappresentato una grande possibilità per Francesco Monte che, oltre alla carriera di modello, potrebbe intraprendere anche quella di cantante. “ Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Totò Cutugno – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - . Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia? ”.

Il gossip lanciato dal rotocalco di cronaca rosa, dunque, potrebbe far pensare ad un debutto di Francesco Monte nel mondo della musica. E chissà, se un giorno non lo troveremo proprio sul palco del Festival di Sanremo.