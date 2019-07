Tale e quale show: Francesco Monte è ufficialmente nel cast

Dopo essere diventato indiscusso protagonista dei reality show di Canale 5, L'isola Dei Famosi e il Grande Fratello Vip, Francesco Monte è in procinto di tornare in tv in una nuova veste.

L'ex tronista di Uomini e donne ha infatti raggiunto un importante traguardo.

Stando a quanto ha confermato il conduttore Rai Carlo Conti, in occasione della conferenza-stampa tenutasi per la presentazione dei nuovi palinsesti della Rai - previsti per il periodo 2019/2020 - Monte è stato ufficialmente ingaggiato nel nuovo cast del format delle imitazioni.

Habemus il cast ufficiale di Tale e Quale Show

Secondo le prime anticipazioni fornite ai telespettatori da Gossip & TV, i nuovi concorrenti confermati per l'atteso format, oltre all'ormai ex fidanzato di Giulia Salemi, sono: Eva Grimaldi, Flora Canto, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Agostino Penna, Davide De Marinis, David Pratelli, Gigi e Ross e Francesco Pannofino. E in qualità di giudici del programma sono stati confermati: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello.

Il nuovo cast di Tale e quale show potrebbe riservarci delle rivelazioni. Intanto, non ci resta altro che attendere i prossimi appuntamenti televisivi del format condotto da Carlo Conti.

