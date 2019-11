Francesco Sarcina ha corteggiato una ex di Temptation Island?

Il nome di Francesco Sarcina continua ad essere protagonista della cronaca rosa: dopo le accuse rivoltegli dalla ex moglie Clizia Incorvaia riguardo i presunti messaggi che si scambiava sui social con alcune fan, arrivano le dichiarazioni di Flavio Zerella.

Quest’ultimo, conosciuto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata Roberta Mercurio, ha pubblicato recentemente delle Instagram story in cui raccontava la sua personale esperienza con il frontman de Le Vibrazioni. A conferma di quanto detto dalla Incorvaia negli studi televisivi di Live! Non è la d’Urso, Zerella ha spiegato che anche la sua compagna sarebbe stata contattata via social da Sarcina che, pare, avrebbe approfittato di un suo commento per adescarla.

“ Leggo vari articoli riguardo il cantante del gruppo ‘Le Vibrazioni’ – ha esordito Flavio Zerella sui social - , e dopo un po’ di tempo che è capitata una cosa, esprimo il mio pensiero: sei una persona poco rispettosa. Scrivendo a Roberta in privato facendo il simpatico e sottolineando che purtroppo è straimpegnata (come le hai scritto tu...) poi la cosa più squallida è che Roberta ti aveva messo un cuore sotto una tua foto in compagnia di persone che purtroppo non ci sono più e tu prendi la palla in balzo per scriverle in privato? Che squallore! ”.

Il post social di Francesco Sarcina, commentato da Roberta Mercurio, ritrae il cantante insieme a due suoi fan che hanno perso la vita in un incidente stradale. La foto, condivisa da Sarcina, risale a circa sei settimane fa e tra i commenti si nota proprio quello della fidanzata di Flavio Zerella, che ha partecipato al lutto del cantante con un cuore virtuale. Secondo quanto raccontato dal giovane campano, dunque, quel commento della fidanzata avrebbe spinto Sarcina ad inviarle un messaggio privato per corteggiarla, ma da parte sua non ci sarebbe stata alcuna risposta.

In merito a questo gossip, il frontman de Le Vibrazioni ha scelto di non esprimersi seguendo la stessa linea adottata in passato per le recenti accuse rivoltegli dalla ex moglie davanti alle telecamere di Canale 5.