Francesco Sole e Giulia Cavaglià non sono una coppia

Da diversi giorni gli amanti del gossip si erano affezionati alla coppia formata da Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Tutti gli indizi sembravano convergere sulla nascita di una nuova coppia. Giovani, belli e innamorati, i due avevano disseminato Instagram di spunti che lasciavano intendere la nascita di un amore ma la realtà è un'altra.

A svelare la verità è Francesco Sole, che ha voluto “mettere i puntini sulle i” per specificare cosa stia succedendo tra lui e la bella Giulia. Il ragazzo ha condiviso dei video su Instagram nei quali, con la solita simpatia, spiega: “ Io e Giulia non siamo fidanzati, non che a me dispiacerebbe. Gliel’ho chiesto se lei vuole, glielo avete chiesto anche voi. Per ora non ha risposto, se un giorno risponderà. Fino a quel momento la situazione è questa. ”