Giulia Cavaglià e Francesco Sole escono allo scoperto: nuovo amore per la ex tronista

Hanno smentito più volte le notizie secondo cui tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole fosse nata più di un’amicizia ma, alla fine, i due hanno deciso di uscire allo scoperto.

Inizialmente molto amici, la ex tronista di Uomini e Donne e lo scrittore hanno iniziato a farsi vedere insieme in maniera sempre più frequente sui social. Tantissimi post raccontavano la loro quotidianità insieme e nei commenti di Francesco Sole si leggeva un interesse per Giulia che andava ben oltre la semplice amicizia. Dopo un periodo di dediche appassionate, regali romantici e serate all'insegna delle risate e del divertimento, dunque, sembra proprio che la Cavaglià sia capitolata e, archiviata in maniera definitiva la sua relazione passata con Manuel Galliano, si è scoperta innamorata di Sole.