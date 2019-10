Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una nuova coppia?

C'è una nuova coppia che, anche se indirettamente, è nata sotto l'egida di Maria De Filippi. Stando a quanto emerge dai loro profili, infatti, sembra che Giulia Cavaglià e Francesco Sole siano una nuova coppia e che siano molto innamorati. Lei è un'ex tronista che non ha avuto fortuna nel programma Uomini e Donne mentre lui è uno dei personaggi più amati dei social, che ha esordito in tv come conduttore proprio con Maria De Filippi.

In base a ciò che il pubblico può sapere di Giulia Cavaglià, la ragazza non ha avuto esperienze positive in amore. Durante l'esperienza a Uomini e Donne, infatti, la ragazza aveva provato a intraprendere una relazione con Manuel Galiano, naufragata dopo poche settimane dalla fine del programma. Molto poco si sa, invece, della vita privata di Francesco Sole, che deve la sua fama all'ironia espressa tramite i divertenti video condivisi su YouTube. Ultimamente il ragazzo ha un po' perso la popolarità acquisita durante la conduzione di Tu si que vales, ma pare abbia trovato la serenità sentimentale proprio accanto a Giulia Cavaglià.

Da diverse settimane circolavano voci sempre più insistenti in merito a una loro presunta relazione, visto che i due si mostravano spesso insieme nelle storie sui social. Nelle ultime ore, però, è giunta una prima conferma proprio attraverso Instagram. Nei loro profili, infatti, sono apparse delle bellissime rose rosse e dei cuori, con tag reciproci. Inoltre nelle ultime ore Francesco Sole e Giulia Cavaglià pare siano usciti definitivamente allo scoperto partecipando ad alcune serate insieme ad altri volti noti. Che sia l'inizio di una bella relazione? Sono entrambi giovani e belli, magari a breve regaleranno un bacio social ai loro fan.