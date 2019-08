Francesco Totti contro Ilary Blasi: i due coniugi si sfidano a colpi di allenamento

Lo scorso 17 giugno passava alla cronaca come il giorno dell'addio di Francesco Totti all'AS Roma, in qualità di dt della squadra capitolina. Una data che l'ex bomber sta cercando di buttarsi alle spalle o almeno di superare, concedendosi dei momenti all'insegna del relax insieme alla sua famiglia, soprattutto con la moglie Ilary Blasi.

Stamane i due coniugi, divenuti particolarmente amati dagli utenti Instagram nel corso delle ultime settimane, si sono sfidati a colpi di allenamento, mostrando ai follower dei video che li immortalano mentre praticano degli esercizi di routine per la "remise en forme".

Francesco Totti e Ilary Blasi si allenano duramente

Workout con la fune per le braccia, skip per le gambe e calci al sacco da boxe, sono le tre fasi dell'allenamento che Ilary e Francesco hanno voluto mostrare ai loro fedeli sostenitori e non, tra le loro ultime Instagram stories. E dai video pubblicati dai due coniugi, si evince l'eccezionale flessibilità vantata dalla conduttrice Blasi, che sembra essere molto più elastica nei movimenti rispetto al suo amato e sexy consorte Totti.

Il circuito di esercizi funzionali praticato dalla coppia ha avuto come musica di sottofondo Eye of the tiger dei Survivor, colonna sonora dell'indimenticabile Rocky, per Ilary Blasi, e Francesco Totti ha invece optato per il brano Un po’ de que di Ludwig.