Francesco Totti e Ilary Blasi hot a Ibiza, per i 14 anni di matrimonio. Lui promette: "Per sempre"

Lunedì 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno d'addio di Francesco Totti alla As Roma. Ma, all'indomani della data che l'ex bomber della Roma ha paragonato metaforicamente alla morte, Totti è partito per l'isola di Ibiza insieme alla sua consorte, Ilary Blasi.

Diverse ore fa, la bella Ilary ha infatti pubblicato in rete un post, contenente una foto che la immortala mentre dà un bacio appassionato a Francesco Totti, nel bel mezzo di una vacanza romantica. E a corredo della foto che suggella l'amore della coppia capitolina, sono stati riportati dalla conduttrice dei cuori. 14 cuori, per la precisione, che equivalgono agli anni che Ilary e Francesco hanno vissuto da fedeli sposi.

Francesco Totti promette amore eterno

Era il 19 giugno 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sposavano a Roma e il tutto veniva ripreso in una diretta televisiva, rimbalzando sui principali quotidiani come se fosse il 'royal wedding' made in Italy. Su Instagram, Il post pubblicato dalla Blasi, in occasione della celebrazione del suo 14esimo anniversario di matrimonio, ha ricevuto, tra i molteplici commenti, anche il caloroso messaggio dell'aitante Totti, che promette amore eterno: "Per sempre".