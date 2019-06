Ilary Blasi e la vacanza hot con Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver condiviso sui loro rispettivi profili social dei nuovi scatti, due dei quali li immortalano mentre si concedono una vacanza all'insegna del sano relax, sotto il sole cocente. Secondo i bene-informati e stando a quanto si evince alla visione di alcune Instagram stories della Blasi, i due celebri coniugi avrebbero organizzato un weekend in Costa Azzurra, a Saint Tropez.

Una foto postata dal dirigente della Roma, Francesco Totti, ha letteralmente mandato in visibilio il popolo del web. Lo scatto mostra l'ex bomber mentre bacia con romanticismo la guancia della sua biondissima Ilary, un'immagine scattata sotto il sole cocente, che in pochi minuti ha segnato oltre 290.000 like. "Un po' di relax", ha scritto Totti a corredo dello scatto sibillino, che lo ritrae insieme alla storica conduttrice del "Grande Fratello Vip".

La foto di Francesco Totti e Ilary Blasi infiamma la rete

“Il re e la regina di Roma”- si legge tra i commenti giunti sotto il post di Francesco Totti- “I più belli di Roma”. E ancora: “Siete stupendi tutti e due, ma il capitano…”. E poi, c’è anche chi invita l’ex numero 10 a tornare attivo nel mondo del calcio: “Sei ancora un figo, fatti ritesserare!”.

Anche la consorte di Totti, Ilary Blasi, approdata da poco su Instagram, ha voluto postare una foto della vacanza trascorsa con suo marito. Nell'immagine condivisa con i follower da Ilary, la conduttrice indossa un cappello nero, con la descrizione "Calma apparente". Che Ilary sia in procinto di condurre la prossima edizione del GfVip, prevista per settembre?

