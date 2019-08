Francesco Totti e Ilary Blasi, tenere effusioni in barca

Tanti anni di matrimonio e non sentirli. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano. La loro ironia e autoironia, la semplicità e la bellezza dell'ex capitano della Roma e della conduttrice da tempo hanno fatto breccia nel cuore degli italiani. I due stanno trascorrendo un'estate di relax nella loro amata Sabaudia insieme ai tre figli, concedendosi ogni tanto qualche escursione in barca nella vicina Ponza. Chi li conosce da vicino parla di una coppia molto innamorata, affiatata e ancora carica di passione, nonostante i quasi 15 anni di matrimonio, oltre ai precedenti 2 di fidanzamento.

Quella tra Totti e Ilary Blasi è da sempre una delle coppie più paparazzate, soprattutto durante l'estate. Certo, non è difficile scovarli nelle calette dell'isola di Ponza o sulla spiaggia di Sabaudia, essendo loro abitudinari. Uno degli ultimi appostamenti dei fotografi ha permesso di realizzare un servizio “appassionato”, che vede i due lasciarsi andare a tenere effusioni in barca. Lei indossa magnificamente un due pezzi blu che le mette in risalto lo splendido lato B. Le fotografie sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e mostrano Francesco Totti particolarmente concentrato sulla sua bellissima moglie, che non gli fa mancare coccole e attenzioni. Tra effusioni hot e languidi baci c'è anche tempo per un bel tuffo in mare per la coppia, probabilmente per calmare i bollenti spiriti.

Se l'ex capitano della Roma ha ormai rinunciato a qualsiasi ruolo dirigenziale nella sua ex squadra e per i prossimi mesi non ha importanti appuntamenti lavorativi, Ilary Blasi in queste settimane è già al lavoro per preparare Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere che andrà in onda dal prossimo autunno su Canale5. I due, inoltre, hanno anche iniziato a lavorare alla sit-com incentrata sulla loro vita, che stando alle indiscrezioni dovrebbe essere prodotta da Amazon.