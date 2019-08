Ilary Blasi a Ponza accoglie fan e paparazzo a bordo

Dopo la parentesi spagnola delle vacanze a Ibiza e Formentera, la famiglia Totti come ogni anno ha scelto il litorale laziale per le ferie estive. Ilary Blasi e suo marito sono molto legati a questa terra e amano trascorrere del tempo nella loro splendida villa di Sabaudia, dove ormai sono di casa. La famiglia Totti sul litorale è amata e rispettata, qui trovano l'ambiente giusto per rilassarsi senza l'assedio dei fan che probabilmente altrove renderebbe difficile trascorrere una tranquilla giornata di mare. Ogni tanto Francesco, Ilary e i loro bambini si concedono qualche escursione in barca e una delle loro mete preferite è l'isola di Ponza, a breve distanza dalla costa laziale.

Come da tradizione italiana, anche Ilary Blasi e Francesco Totti amano trascorrere le domeniche estive in compagnia degli amici. Per questo primo giorno festivo di agosto hanno deciso di concedersi una gita barca proprio nella principale isola del Lazio. È una meta piuttosto frequentata e non è stato difficile per i paparazzi intercettare la barca su cui viaggiano i coniugi Totti. Un intrepido paparazzo ha deciso di avvicinarsi all'imbarcazione a bordo di un piccolo tender per scattare qualche immagine a Ilary Blasi e a suo marito nei loro momenti di relax. Difficilmente, però, il fotografo si sarebbe aspettato la reazione della moglie di Totti, che una volta avvistato l'ha invitato a prendere qualcosa da bere in barca. Detto fatto, l'uomo ha accostato con il suo piccolo gommone ed è salito a bordo tra l'ilarità generale. “ La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti il paparazzo personale ”, ha scherzato la conduttrice. Dopo l'abbordaggio del paparazzo, però, è arrivato anche quello di un fan altrettanto intrepido, che ha sfidato il mare a nuoto con il telefono in mano per scattarsi una foto con Ilary Blasi o forse con Francesco Totti, o magari con entrambi. Anche lui è stato accolto sulla barca per un selfie di rito. Ancora una volta Ilary Blasi e Francesco Totti dimostrano di essere una coppia simpatica e divertente, molto alla mano e pronta a divertirsi.