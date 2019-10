Totti sparisce dai social: "Non cercatemi"

Con un misterioso messaggio postato sui social, Francesco Totti e altri vip molto conosciuti nell’ambiente televisivo di oggi, mettono in allarme tutto il web. Dopo l’annuncio del Capitano, seguono a ruota i messaggi di Francesco Barra, Costantino della Gherardesca, Diana del Bufalo e Cristiano Caccamo. Un video, poche parole ed è subito mistero. Eppure il giallo, secondo le ultime indiscrezioni, pare già essere risolto.

"Non cercatemi. Devo restare in incognito, presto capire il perché". Così esordisce l’ex bomber della Roma. E insieme a lui altri volti noti seguono a ruota l’annuncio di Francesco Totti. Sembra che dietro questo annuncio misterioso, ci siano i preparativi di "Celebrity Hunted", il reality di Amazon Prime Video , tutt’ora in fase di realizzazione. A sparire dai social prima di tutti è stato Fedez, poi a ruota sono stati pubblicati questi brevi video. Non è dato sapere se questi messaggi nascondono qualche altro tipo di mistero, ma sicuramente tutto è collegato al reality show.

Si tratta di un programma che è stato acquistato dalla tv britannica che vede i vip, muniti di un kit di sopravvivenza e di una carta di credito, fuggire da un gruppo di cacciatori. Le riprese dovrebbero essere cominciate proprie nelle ultime settimane e, proprio Francesco Totti, dovrebbe essere uno dei vip in fuga. C’è molta curiosità su questo format. Stando alle prime indiscrezioni, debutterà il prossimo anno su Amazon Prime Video.