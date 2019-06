Francesco Totti incanta il web con una foto di Ilary Blasi e le figlie: "Le più belle del mondo"

Lo scorso 17 giugno è passato alla cronaca come il giorno dell'addio di Francesco Totti all'As Roma, in qualità di dt della società. Una giornata che l'ex bomber capitolino ha paragonato metaforicamente alla morte e che sta cercando di buttarsi alle spalle.

Ma questa è acqua passata. In uno degli ultimi post pubblicati dall'ex calciatore della Roma, infatti, sono immortalate la moglie, Ilary Blasi, e le figlie avute dal matrimonio con la conduttrice, Isabel e Chanel. Il trio familiare si è concesso una vacanza all'insegna del sano relax a Ibiza.

Il post di Francesco Totti dopo l'addio all'As Roma

Lo scatto condiviso con i follower da Francesco Totti ha ricevuto in pochi minuti la cifra esorbitante di 200mila like. Il popolo del web sembra volersi quindi stringere forte al dolore provato da Francesco, per via dell'addio alla sua squadra come direttore tecnico. Ma a quanto pare l'ex dt capitolino ha scelto di non farsi sopraffare dalla tristezza. Totti ha deciso di volare a Ibiza, così come appare evidente nello scatto che ritrae le tre donne più importanti della sua vita, con tanto di descrizione: "Le donne più belle del mondo".

Tra i fan dell'ormai ex dt della Roma, c'è chi, sotto il post di Francesco Totti, ha elogiato la bellezza del proprio beniamino. " Non scherziamo capità, sei bello pure tu" , scrive un tifoso del "Capitano". E per Ilary e le figlie si legge: "Le regine di Roma".

