Franco Gatti parla del figlio: "La sua disgrazia è stata che beveva troppo"

La morte di un figlio è l'esperienza più devastante per un genitore, ne sa qualcosa Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, che ha perso il suo ragazzo nel 2013. Se da un lato la famiglia gli ha regalato una carriera costellata di successi, di concerti prestigiosi in tutto il mondo e di grande affetto da parte del pubblico, dall'altra gli ha tolto quanto aveva di più caro.

Franco Gatti ha raccontato la morte di suo figlio Alessio durante la partecipazione a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai1. “ Beveva troppo e questa è stata la sua disgrazia. A casa veniva sempre un gabbiano la mattina a trovarmi. Lo guardavo e poi se ne andava. A Mosca poi pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo ? Credo che ci rincontreremo, lo spero ”, ha detto l'uomo visibilmente commosso.

Inevitabilmente la morte di Alessio ha cambiato radicalmente la vita di Franco Gatti, che ha preferito abbandonare le scene. Il dolore provato, lo shock, erano troppo forti per continuare a salire sul palco con la stessa energia di un tempo. Non c'era più l'entusiasmo in lui, la voglia di divertirsi e di far divertire: “ Quando salivo sul palco dopo la morte di Alessio non ero più felice. Io facevo lo scemo, mi prendevo in giro, ma non me la sentivo più. Ero anche stanco di viaggiare, ma il motivo principale era lui. ”

Con i Ricchi e Poveri, Franco Gatti ha ha trascorso gran parte della sua vita. Angelo Sotgiu ed Angela Brambati sono diventati una famiglia per lui e nel momento in cui ha deciso di lasciare tutto hanno compreso la sua decisione. Questo non ha in alcun modo intaccato i loro rapporti, perché il bene è rimasto tale sopra ogni cosa, com'era giusto che fosse.