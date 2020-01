Franco Trentalance contro Salvo Veneziano: "Le parole sono importanti"

Apparso qualche anno fa nel reality show "La Talpa", e star dell'hard di fama internazionale, Franco Trentalance nelle ultime ore ha parlato della responsabilità relativa alla diffusione di un messaggio pubblico in televisione

Il pornodivo ha condiviso su Facebook un suo pensiero in relazione all’espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip. Il siciliano, concorrente del primo Gf, aveva espresso dei pensieri a sfondo sessista su una delle concorrenti, Elisa De Panicis: il linguaggio utilizzato, oltre ai contenuti, hanno portato alla sua espulsione. Salvo aveva infatti pronunciato frasi come " quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale " oppure " è proprio da scannare ”, che sono state considerate dal Gf Vip estranee allo spirito del reality show.

L’espulsione di Salvo - con conseguente annullamento del televoto - ha diviso gli utenti sui social network: c’è chi è d’accordo con il provvedimento e chi invece lo ha considerato esagerato. Nel dibattito social è quindi intervenuto Trentalance, dapprima commentando con un post sulla sua pagina ufficiale su Facebook: “ Del sesso ne ho fatto una professione ma che sia per una notte o con la compagna della vita, è sempre un omaggio che ci si dovrebbe fare l'un l'altra. E gli omaggi non prevedono la rottura della colonna vertebrale, caro Salvo ”, ha scritto l’attore pornografico.

Dopodiché, Trentalance ha rincarato il suo pensiero con un video. “ Raramente - ha detto nel suo video su Facebook Trentalance - mi infastidisco per cose che sento in televisione, ma riguardo alla vicenda del concorrente eliminato al Grande Fratello Vip vorrei esprimere il mio parere perché si è parlato di donne e si è parlato di sesso, materia rispetto alla quale ho maturato una certa esperienza. Dunque, Salvo Veneziano, parlando di un ipotetico incontro sessuale con l’influencer De Panicis ha affermato, tra le altre cose, che l’avrebbe voluta prendere a schiaffi e romperle la colonna vertebrale e che l’avrebbe voluta scannare. Allora, io con le donne ne ho fatte e ne faccio di tutti i colori. Il punto è che le parole sono importanti. E quindi scannare mi fa venire in mente i capretti nelle macellerie o i terroristi dell’Isis quando sgozzano le loro vittime e la colonna vertebrale spezzata mi fa venire in mente, purtroppo, la drammatica storia di Manuel Bortuzzo. E quindi ribadisco il concetto che le parole sono importanti, perché esprimono il modo di essere, esprimono un modo di pensare, altrimenti ci esprimeremmo ancora con i grugniti, come nella Preistoria. Quindi, caro Salvo, pregasi collegare il cervello prima di aprire bocca, soprattutto se si è in televisione ”.

