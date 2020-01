GF Vip, frase choc di Salvo Veneziano: "Elisa De Panicis? Da scannare"

Scoppia un nuovo caso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e, ad essere coinvolto, è Salvo Veneziano, che si è lasciato andare a dichiarazioni scioccanti nei confronti di Elisa De Panicis.

L’ex gieffino, che è tornato all’interno del reality show di Canale 5 insieme ad altri tre storici concorrenti del programma con il ruolo di “highlander”, ha lasciato sbigottiti gli utenti della rete per alcuni commenti sessisti fatti nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E adesso, anche per lui, così come accaduto per Fabio Testi, si chiede la squalifica immediata.

Se la settimana scorsa l’attore, forse complice la classica atmosfera goliardica che si viene a creare in ambienti di soli uomini, aveva ritenuto che le nomination delle donne fossero nate dalla loro “paura di essere violentate”, le battute choc di Salvo Veneziano hanno superato di gran lunga il buon senso e scatenato l’ira degli internauti che hanno richiesto un provvedimento immediato da parte del Grande Fratello Vip.

“ Quali sono le donne che vi avrebbero potuto sedurre? ”, ha chiesto Sergio Volpini ai suoi compagni di privée durante una serata tra uomini. Immediata la reazione di Salvo Veneziano che, rubando la parola a tutti gli altri, non ha esitato ad esprimere il suo giudizio nei confronti di Elisa De Panicis che, a suo dire, si sarebbe presentata sul red carpet del Gf Vip non con un vestito, ma con un costume da bagno che lasciava vedere “anche l’intestino crasso”.

“ Io, se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, quella tutta trasparente (Elisa De Panicis, ndr), con ‘sto culettino...quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale – ha detto lui agli altri coinquilini che, invece di tentare di arginare i commenti, hanno annuito alle sue parole - . Da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute! ”.

Tra le risate degli alti, Salvo forse si è reso conto delle parole fuori luogo appena pronunciate e, ancora con il sorriso sulle labbra, ha aggiunto uno “scusate” detto in direzione delle telecamere. Ma, se si pensava che la sua invettiva contro la De Panicis fosse conclusa, Veneziano ha proseguito con frasi ancora più forti. “ Lì è proprio da maciullarla! – ha aggiunto, continuando a commentare il look scelto da Elisa per l’ingresso nella Casa - . Quello non era vestito, era pelle! Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux! ”.

Se gli alti compagni di avventura hanno condiviso il pensiero di Salvo, però, il popolo della rete si è indignato davanti a cotanta volgarità e ha chiesto la squalifica immediata di Veneziano dalla Casa di Canale 5. Al momento, però, nessuno della produzione si è espresso a riguardo, ma si spera che tali dichiarazioni non passino inosservate.