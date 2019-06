Freddie Mercury inedito, esce "Time"

Una voce senza limiti. Che si confronta soltanto con un pianoforte. È uscita, praticamente all'improvviso, una versione inedita di Time, cantata da Freddie Mercury per il musical omonimo che debuttò al Dominion Theatre di Londra nel 1986 con un successo mostruoso: un milione di spettatori in due anni di repliche. Come sempre accade, del brano furono incise tante versioni, tante tracce vocali e, probabilmente, tante tracci strumentali. Con un perfezionista come Freddie Mercury era impossibile lasciare qualcosa al caso.

Nelle sessioni agli Abbey Road Studios di Londra del gennaio 1986 (inutile dire che sono stati la culla dei Beatles) si arrivò a 96 incisioni originarie di Time, scritta da Dave Clark con John Christie. Fu scelta quella che allora sembrava la migliore e il brano fu pubblicato poco prima che il musical andasse in scena con attori protagonisti del livello di Sir Laurence Olivier e Cliff Richard.

Ora, trentatre anni dopo, Dave Clark pubblica questa versione strepitosa che recupera il titolo originario del brano, ossia Time waits for no one, e ha due punti di forza. Il primo è una versione tecnicamente aggiornata, con il pianoforte suonato da Dave Clark con tutte le caratteristiche indispensabili alla qualità digitale di oggi. Il secondo punto di forza è senza dubbio la straordinaria potenza espressiva di Freddie Mercury. Anche se il film Bohemian Rhapsody ha portato pure i giovanissimi a riscoprire il catalogo dei Queen (nei sei mesi successivi l'uscita, gli streaming sono passati da 588 milioni a 1,9 miliardi e gli album hanno registrato una crescita del 483%), la voce di Freddie Mercury è stata sempre riproposta nelle versione edite. Grandissime e inimitabili. Ma straconosciute.

Stavolta si ascolta mentre interpreta un brano che non ha un grande appeal radiofonico ma che è costruito apposta per sfruttare le sue qualità vocali. Nel video (anche questo inedito e girato a gennaio 1986 sul palco del Dominion) c'è il piacere puro di Freddie Mercury che canta, che esprime tutti i colori della propria voce. Oggi, nell'epoca dell'autotune a tutti i costi, una tale dimostrazione di purezza vocale è impensabile. In quelle settimane, si stava preparando al Magic Tour che passò per Wembley (memorabile) e finì a Knebworth con quello che fu l'ultimo concerto di una delle più grandi voci di sempre.

PG