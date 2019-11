Friends, all'asta i cimeli della serie

La serie “Friends” coinvolta in un progetto benefico.

Come riporta il Sun, vanno all’asta oltre 80 oggetti di scena della serie televisiva che è durata 10 stagioni e lo scorso settembre ha festeggiato i 25 anni dalla messa in onda della prima puntata. L’asta permetterà quindi a qualche fan molto fortunato di poter mettere le mani sui cimeli del proprio telefilm preferito.

Gli articoli che andranno all’asta includono la partecipazione di nozze di Monica e Chandler, che partirà da una base di 1.500 dollari, il famigerato tacchino del Ringraziamento con gli occhiali da sole gialli e il fez, la cornice dorata sullo spioncino della porta dell’appartamento di Monica e Rachel.

Articoli di punta sono il pinguino di peluche di Joey, Hugsy, tanto amato dalla piccola Emma, la canoa che Joey e Chandler scambiano con il luna park dell’oca e della gallina, una copia del vestito da sposa di Monica, l’abito che Rachel indossa durante la vacanza di gruppo a Montauk - in cui cerca di riconquistare Ross e Phoebe scopre l’identità della sua vera madre - e il costume da armadillo di Hanukkah, con cui Ross insegna al figlio Ben una tipica festività ebraica. Seguono poi il costume da Superman di Joey, una confezione di lettiera per gatti “Gatto rognoso” - lanciata quando l’amica di Phoebe le ruba la canzone per usarla in un jingle - una copia di una rivista di soap opera con una tragica intervista di Joey e la patente di Ursula Buffay, la sorella gemella di Phoebe.

Non mancherà l’iconico divano arancione del Central Perk, reduce da un tour mondiale per i 25 anni della serie - in realtà, ad andare in tour sono state delle copie del divano - che parte da una base d’asta compresa tra 6.000 e 8.000 dollari.

I proventi dell’asta sono destinati a The Trevor Project, che si occupa di prevenzione dei suicidi per i giovani Lgbt. In barba alla polemica esplosa sui social negli ultimi anni, per cui secondo i Millennial la serie presenterebbe dei contenuti omofobi.

Di recente, si è molto parlato dell’ipotesi di un revival o un reboot della serie, attualmente e fino alla fine di dicembre disponibile sul catalogo italiano di Netflix. In un’intervista a Ellen DeGeneres, l’attrice Jennifer Aniston - che interpretava Rachel - ha annunciato grandi sorprese e non ha smentito l’ipotesi della realizzazione di un film. Intanto, le iniziative, dal tour del divano all’asta benefica, non mancano di certo.

