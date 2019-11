Friends, i fan litigano sui social per la gravidanza di Rachel

Nella storia della serie “Friends”, i dettagli notati - oppure ignorati - dai fan rappresentano un argomento senza tempo.

A venticinque anni dalla prima messa in onda, gli spettatori si sono scatenati in questi giorni su Reddit per un particolare non da poco, come riporta il Sun. Il particolare in questione è relativo alla durata della gravidanza di Rachel, il personaggio interpretato da Jennifer Aniston.

La gestazione sullo schermo è stata argomento di aspra discussione, dopo che un utente ha evidenziato dei problemi di continuità e ha condiviso i propri dubbi i anche nel forum “How You Doin” - che prende il nome da un celebre e seducente tormentone di Joey.

Il matrimonio tra Monica e Chandler deve tenersi il 15 maggio, come afferma lei stessa nell’episodio in cui cerca l’abito da sposa perfetto e a buon mercato. Durante il matrimonio, Rachel afferma di essere incinta di un paio di settimane: un fatto comunque abbastanza improbabile, dato che si inizia a contare dall’ultima mestruazione e non da un’eventuale ovulazione, per cui chi scopre di essere incinta, solitamente lo è da almeno quattro-cinque settimane. Nella successiva puntata su Halloween, Rachel - che dovrebbe essere quindi essere incinta di cinque mesi - non ha però assolutamente nessun accenno di pancione. Un altro dettaglio temporale che viene fornito dalla serie è l’uscita del film di Joey sulla Prima Guerra Mondiale, ossia il 22 maggio dell’anno successivo al matrimonio di Monica - durante il quale lui sta girando delle scene, arrivando in ritardo per officiare la cerimonia. Un elemento che suggerisce come Rachel sia rimasta incinta più di un anno, considerando come il termine della sua gravidanza giunga una settimana prima del rilascio del film.

Alcuni fan sul forum sono stati infastiditi da altri dettagli: Emma è nata durante un’estate afosa a New York o appunto a fine maggio? A giudicare dagli abiti indossati da Rachel negli ultimi giorni di gravidanza, si direbbe un periodo molto caldo, ma non è scontato, perché tra i sintomi che la gravidanza porta con sé c’è anche una percezione alterata della temperatura.

Tra le altre incoerenze segnalate ci sono numeri di appartamento che cambiano, il fatto che i ragazzi di Friends adorino “Die Hard” ma non riconoscano Bruce Willis, che è guest star/personaggio ricorrente in molti episodi. Inoltre, il casting ha utilizzato attori in più ruoli. Il caratterista Jon Lovitz interpreta all’inizio un critico culinario che deve giudicare la cucina di Monica, ma ha fumato erba e non risulta molto in sé, ma nella nona stagione è in un appuntamento al buio con Rachel. Va peggio con Giovanni Ribisi, che si vede per pochi secondi come un estraneo che ha donato per sbaglio a Phoebe un preservativo mentre lei suona per strada con la sua chitarra, ma poi successivamente interpreta per molte stagioni il fratellastro della stessa Phoebe, tanto da chiedere alla sorella di fare da madre surrogata per i suoi tre gemelli.

