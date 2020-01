Friends, la figlia di Rachel appare su Instagram 20 anni dopo

I fan di “Friends” si sono lanciati in una particolare sfida in occasione dello scorso San Silvestro: la risposta è arrivata inattesa da una ex piccola star della serie.

In tutto il mondo, si è diffuso via social il passaparola per far partire, alle 23.48 del San Silvestro, un episodio particolare della serie. Si tratta di “The One with the Cake”, ossia la puntata in cui Emma - figlia di Rachel e Ross - compie un anno. Nell’episodio Rachel organizza una festicciola - invece di una torta a forma di coniglietto, le viene recapitata una a forma di fallo - ma durante l’incontro la piccola Emma dorme per gran parte del tempo, con sommo disappunto dei presenti. Intanto, i genitori della bimba hanno predisposto una telecamera per registrare dei messaggi da far vedere alla figlia quando avrà 18 anni e, in uno spezzone, si sente Chandler dire: “ Ciao Emma, è il 2020! Stai ancora schiacciando un pisolino? ”. La sfida consisteva proprio in questo: far sì che a mezzanotte si sentissero le parole di Chandler.

Il commento alla sfida social è arrivato da una persona inaspettata, come riporta il Mirror. Si tratta di Noelle Sheldon, che insieme alla gemella Cali interpretò Emma in “Friends” - è molto comune che vengano usati gemelli per le interpretazioni che riguardano bambini piccoli, perché non possono rispettare i ritmi di lavorazione degli adulti.

Noelle ha pubblicato uno scatto che la ritrae con una tazza del Central Perk e con lo sfondo del bar in cui è ambientata l’amatissima serie televisiva partita negli anni ’90. Naturalmente, i fan del telefilm sono impazziti su Instagram - ed è divertente notare come la giovane Noelle, oggi cresciuta, assomigli molto a Jennifer Aniston e David Schwimmer, che in “Friends” erano i suoi genitori Rachel e Ross.

Noelle, come capita ai giovanissimi, è molto attiva sui social come Instagram. In occasione dei 25 anni della serie “Friends” - partita quando lei non era ancora nata - ha mostrato un montaggio fotografico con alcuni degli attori che nel telefilm ricoprirono ruoli da bambini. Accanto a lei e alla sorella Cali spuntano infatti l’attrice Dakota Fanning - che all’epoca era per la verità già abbastanza famosa per essere stata protagonista femminile in “Mi chiamo Sam” - e Cole Sprouse - che in seguito avrebbe interpretato le serie Disney “Zack e Cody” con il gemello Dylan, mentre oggi è l’affascinante Jughead di “Riverdale”.

