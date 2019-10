Jennifer Aniston: "Ross e Rachel si sono lasciati"

Jennifer Aniston ha risposto alle domande dei fan dopo aver aperto in questi giorni il suo account Instagram.

Come riporta il Mirror, una risposta in particolare ha fatto impazzire gli appassionati di “Friends”. La star di “The Bachelor” Kaitlyn Bristowe ha chiesto all’attrice se Ross e Rachel siano ancora insieme e Aniston ha detto: “ Siamo in pausa ”.

Nella serie, Aniston interpretava Rachel e David Schwimmer era Ross. Nella storyline della loro relazione, Ross è stato sempre innamorato di Rachel e riesce a conquistarla dopo varie vicissitudini. A causa della gelosia di Ross, i due si prendono una pausa - una delle citazioni cult della serie è, in inglese, “ we were on break ” ossia “ eravamo in pausa ” - ma dopo poche ore Ross va a letto con un’altra donna. Seguono vari momenti di tensione lungo tutta la serie, finché, a cavallo tra la settima e l’ottava stagione, si scopre che Rachel è rimasta incinta. Darà alla luce sua figlia Emma e, dopo molti altri accadimenti, nell’ultima puntata Ross deciderà di seguirla a Parigi, dove si sta recando con la bambina per lavoro.

Tutto lascerebbe pensare che le cose tra Ross e Rachel si siano appianate, ma forse, data la risposta di Aniston, il destino dei due personaggi potrebbe essere diverso.

Aniston si è iscritta a Instagram in questi giorni, pubblicando un selfie con gli altri protagonisti di “Friends”. La sua pagina ha generato talmente tanto volume di traffico da crashare poco dopo. Ricorrono quest’anno i 25 anni dalla messa in onda della prima puntata della serie, ma l’entusiasmo dei fan non si è ancora placato, né conosce “pause”.

