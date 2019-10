Friends: Jennifer Aniston, Courteney Cox e Matt LeBlanc di nuovo insieme

Mini-reunion di "Friends" su Instagram.

L’attrice Courteney Cox ha pubblicato un selfie che la ritrae insieme agli ex colleghi Jennifer Aniston e Matt LeBlanc. I tre si sono conosciuti negli anni ’90, perché protagonisti di una delle serie pioniere di un certo filone televisivo, “Friends” appunto, in cui interpretavano rispettivamente Monica Geller, Rachel Green e Joey Tribbiani. Come riporta il Sun, in verità Cox pubblica spesso foto che la ritraggono insieme agli amici del telefilm - gli attori sono in effetti in contatto anche nella vita reale - come l’immagine pubblicata per il proprio cinquantacinquesimo compleanno, cui hanno preso parte la stessa Aniston e Lisa Kudrow, che nella serie era Phoebe Buffay.

Da tempo i fan chiedono una reunion televisiva di “Friends”. Da un lato pare siano tutti d’accordo - compresi David Schwimmer e Matthew Perry, che interpretavano Ross Geller e Chandler Bing - come ha affermato Aniston durante un’ospitata all’Ellen DeGeneres Show. LeBlanc però ha affermato di non voler riprendere quel ruolo, spiegando che “Friends” raccontava le vicissitudini di un gruppo di giovani all’indomani del college e prima della formazione di una propria famiglia. “ In parole povere - ha detto LeBlanc - non penso che nessuno voglia vedere un vecchio Joey che fa la colonscopia ”.

Negli ultimi tempi, diverse serie iniziate negli anni ’80 e ’90 hanno avuto il loro revival o reboot, con diverse formule narrative, come “Will & Grace”, “Pappa e ciccia”, “Beverly Hills 90210”, “I segreti di Twin Peaks”. I fan di altre, come “Xena principessa guerriera”, chiedono sovente un seguito ma al momento non si è mosso nulla. È possibile che si trovi una formula per riprendere “Friends” e che incontri i desideri di tutti i suoi protagonisti?

