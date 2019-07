Friends, un ritorno per il 25° Anniversario?

Friends è stata una delle serie più amate di sempre. Incentrata su sei amici che vivono a New York negli anni '90, la serie NBC è andata in onda per la prima volta venticinque anni fa.

Un anniversario che potrebbe portare ai fan un'agognata sorpresa. Dopo che anche Jennifer Aniston, interprete di Rachel Green, aveva dichiarato che un ritorno di Friends era pressoché impossibile i fan sembravano essersi messi l'anima in bace. Ma, solo qualche mese fa, la stessa attrice si era detta pronta per il sequel.

Una dichiarazione quella dell'attrice che sembrava destinata a cadere nel vuoto. Invece, durante i giorni del Comic Con di San Diego, sulla pagina Facebook di TBS, network di Warner Bros. è uscito un video che presenta una breve panoramica sull'iconico appartamento di Monica Geller. Mentre la macchina da presa si muove per l'appartamento, in sottofondo si sentono alcune delle battute più memorabili di Friends.