Una fuga da Londra anche per Kate Middleton e il Principe William?

Le notizie dal Regno Unito si susseguono a un ritmo concitato. Tutti i riflettori sono puntati su Harry e Meghan dopo la decisione di lasciare la Corona e di vivere lontano dai fasti di corte. A subire una maggiore pressione mediatica, adesso, sono proprio Kate Middleton e il Principe William. Da soli, si trovano a dover mandare avanti non solo gli impegni di corte, ma soprattutto devono cercare di mettere a tacere gli animi dopo quanto è accaduto nelle ultime settimane. La Megxit si riflette, inevitabilmente, anche sulla loro vita di coppia. Per i duchi di Cambridge è una missione quasi impossibile. Ora devono mantenere alto il buon nome della royal family e allo stesso tempo devono fare in modo che la loro vita matrimoniale possa sopravvivere a questa ennesima bufera.

Infatti, per il momento, non si parla più di un possibile divorzio tra i due, rumor trapelato a fine anno poco prima dell’uragano Meghan. Anzi ora più che mai, sia Kate che William, devono mettere da parte i loro problemi e affrontare a testa alta tutte le avversità. E dopo la prima uscita pubblica di qualche giorno fa, la prima del 2020, alcune fonti di palazzo rivelano che Kate Middleton sta organizzando una fuga (d’amore) con William per il mese di marzo. Una notizia che è da prendere con le pinze, anche se il pettegolezzo pare essere piuttosto fondato. In primavera e con l’arrivo della bella stagione, i duchi pare che stiano organizzando un viaggio in Irlanda, per esplorare le bellezze di Dublino e del piccolo centro di Cork. Un piccolo tour di qualche giorno, in cui ci saranno molti impegni ufficiali ma anche momenti di relax. Un viaggio solo per William e Kate, un modo per sfuggire dal grigiore di Londra e, soprattutto, per sfuggire dalla pressione della Megxit.

Anche se non sembra, Kate è molto provata dagli eventi che hanno inaugurato il nuovo anno. Ha guardato con apprensione tutto quello che è successo in famiglia dallo scorso 9 gennaio. E non si è sentita risentita se la Sovrana non ha coinvolto la duchessa del summit a Sandringham. Per questo motivo, nonostante tutto, la Middleton ha somatizzato ancora di più lo stress e pare che abbia chiesto lei stessa al marito di andar via, per qualche giorno, da Londra. E Dublino e Cork sono la meta perfetta. La data pare essere stata già messa in calendario, anche perché tra gennaio e febbraio, ci sono diversi impegni. Come quello a Buckingham Palace previsto per oggi, 20 gennaio.